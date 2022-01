Survivor Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında? 2022 Survivor Berkan Karabulut Instagram hesabı nedir?

Survivor Berkan Karabulut kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türk televizyonlarında yayınlandığı her dönem ilgiyle izlenen Survivor 2022, All Star konseptiyle yeniden ekranlara dönüyor. Acun Ilıcalı, Twitter hesabından Survivor 2022 Ünlüler All Star Takımı ilk fragmanını yayınladı.

BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. Berkan Karabulut, Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu. Çok küçük yaşta spora ilgi duymaya başlayan yarışmacı, 10 farklı okulda okudu. Survivor Berkan, basketbol oynadığı için her sene iyi okul takımı nerede kurulmuşsa, o okula gitmiş. Çok sayıda okulda okuması nedeniyle her sene farklı sınıf arkadaşları edinmiş.

Kişisel eğitimciliğinin yanı sıra plates hocalığı da yapmaktadır. Fit 2 Move isimli işletmenin de yöneticisi konumunda olan Karabulut, vücut geliştirme alanında kendisini uzmanlaştırmayı sürdürmektedir.

Yükseköğretim eğitimini Bilecik Üniversitesi'nde tamamlayan spor hocası, 2018 yılında Survivor yarışmasında yarışarak ün kazanmıştır. Çok sayıda ünlü ile de spor salonunda beraber çalışan Berkan Karabulut, Survivor 2020'ye yedekler arasından dahil olmuş.

