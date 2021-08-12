Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun sevgilisi tanıdık çıktı

Survivor 2021 yarışmasıyla şöhrete kavuşan Aleyna Kalaycıoğlu'nun özel hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Kalaycıoğlu, herkesin yakından tanıdığı o isimle aşk mı yaşıyor? İşte ayrıntılar...