Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun sevgilisi tanıdık çıktı
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun sevgilisi tanıdık çıktı

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun sevgilisi tanıdık çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Survivor 2021 yarışmasıyla şöhrete kavuşan Aleyna Kalaycıoğlu'nun özel hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Kalaycıoğlu, herkesin yakından tanıdığı o isimle aşk mı yaşıyor? İşte ayrıntılar...

Survivor yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, stresli geçen yarışma sonrası soluğu tatilde aldı. Sık sık tatil pozlarını paylaşan Survivor Aleyna'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Takvim'de yer alan habere göre; Survivor 2021 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu ile Survivor Panorama yorumcularından Gökhan Özdemir arasındaki aşk iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

İkilinin bir süredir beraber olduğu konuşuluyor.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ve babası o 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul'a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor.

Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021'de mücadele etmişti.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun sevgilisi tanıdık çıktı
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun sevgilisi tanıdık çıktı

Kaynak: Snob Magazin

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