Survivor Adem Kılıçcı kimdir, kaç yaşında? 2022 Survivor Adem Kılıçcı Instagram hesabı nedir?

Survivor Adem Kılıçcı kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türk televizyonlarında yayınlandığı her dönem ilgiyle izlenen Survivor 2022, All Star konseptiyle yeniden ekranlara dönüyor. Acun Ilıcalı, Twitter hesabından Survivor 2022 Ünlüler All Star Takımı ilk fragmanını yayınladı.

ADEM KILIÇCI KİMDİR?

Adem Kılıçcı 18 Nisan 1986 Ağrı doğumludur. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir. Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2008 Yaz Olimpiyatları kapsamında 10 Ağustos günü 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a sayıyla yenilerek elendi. İlk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3'üncü raundu da 11-2 geride tamamlayan Kılıçcı, müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı. 2014-2015 Dünya Boks Federasyonunun (AIBA) düzenlediği APB Profesyonel Boks Liginde Dünya Şampiyonu olarak Rio Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanmıştır.

ADEM KILIÇCI INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Adem Kılıçcı Instagra hesabını adem_kilicci kullanıcı adıyla kullanmaktadır.

