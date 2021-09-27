Survivor Adem'den çok özel itiraf: Arkadaşımın hatası yüzünden olimpiyata gidemedim
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Eski Survivor yarışmacısı Adem Kılıççı, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Çocukluk yıllarda yaptığı işlerden bugüne kadar yaşadıklarından bahseden Kılıççı, arkadaşının hatası yüzünden nasıl olimpiyata gidemediğini anlattı.
Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu ünlü boksör Adem Kılıççı oldu. Çocukluk yıllarında harçlığını çıkarmak için su, limonata ve demir sattığını söyleyen Kılıççı, olimpiyata neden gidemediğinden de bahsetti.
Adem Kılıççı, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Çocukluğun nasıl geçti?", "Neden boksu seçtin?", "Kardeşlerinle diyalogun nasıl?", "Korkuların var mı?", "İlişkilerinde ailenin onayı önemli mi?","Duyduğun en büyük yalan neydi?" ve "Tacize uğradın mı?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.
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