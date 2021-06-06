Survivor 6 haziran dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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Survivor 6 haziran dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 6 haziran dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da bugün Dokunulmazlık Oyunu heyecanı yaşanıyor. Kişi sayısında yaşanan azlık sebebiyle dokunulmazlık oyunu bireysele döndü. İzleyiciler bu akşamki Dokunulmazlık Oyunu sonucunu merak ediyor. Peki, Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 6 Haziran Pazar Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 6 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?

5 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı? sorularının yanıtları merak ediliyor. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da bugün Dokunulmazlık Oyunu heyecanı yaşanıyor. Kişi sayısında yaşanan azlık sebebiyle dokunulmazlık oyunu bireysele döndü. İzleyiciler bu akşamki Dokunulmazlık Oyunu sonucun merak ediyor. Peki, Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 6 Haziran Pazar Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?

SURVIVOR 6 HAZİRAN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor yarışmasında son 7 yarışmacı kalması sebebiyle dokunulmazlık oyunu bireysele döndü. Poyraz'ın İsmail'i yenmesi ile birlikte son iki final yarışmacısı Batuhan ve Poyraz olmuştur.

6 Haziran Pazar günü dokunulmazlığın sahibi ise Berkay oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Poyraz'ın dokunulmazlığı alması ile eleme adayı merak ediliyor. Poyraz eleme adayı olarak Aleyna Kalaycıoğlu'nu söyledi.

SURVIVOR POYRAZ KİMDİR?

Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördü.

8 yaşından beri basketbol oynuyan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

SURVİVOR BERKAY YUVAKURAN KİMDİR?

Berkay Yuvakuran 2 Kasım 1997 yılında dünyaya geldi. 24 yaşında olan Berkay Yuvakuran, eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğludur. Aynı zamanda Berkay Yuvakuran'ın, Beşiktaş'ta kalecilik yapan Utku Yuvakuran'ın kardeşi olduğu bilinmektedir.

SURVİVOR BERKAY YUVAKURAN BOY VE KİLOSU KAÇ?

Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacılarından biri olan Berkay Yuvakıran 89 kilo ve 1.90 boyundadır. Aynı zamanda bekar olan Berkay Yuvakıran basketbol ile ilgileniyor.

BERKAY YUVAKURAN KARDEŞLERİ KİM?

Berkay Yuvakuran, dünyaya üçüz olarak geldi. Utku ve Alperen adında üçüz kardeşler bulunuyor. Kardeşlerinden Utku Yuvakuran, Beşiktaş takımında kalecilik yapıyor.

BERKAY YUVAKURAN İNSTAGRAM ADRESİ NE?

İnstagram hesabına @berkayyuvakuran adresinden ulaşabilirsiniz.

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