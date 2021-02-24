Survivor 2021'de adaya veda eden isim Yiğit oldu

Survivor 2021'de bu hafta ünlüler takımında elemeye kalan Çağrı, Yiğit ve İlayda arasında SMS oylamasında en az oyu alan yarışmacı elendi. Acun Ilıcalı, Survivor'dan elenen yarışmacının Yiğit olduğunu açıkladı. Elendiğini duyan Yiğit, gözyaşlarını tutamadı.

Survivor 2021'de bu akşam eleme heyecanı daha yaşandı. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2021'de bir isim adaya veda etmek zorunda kaldı.

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler olmuştu. Ada konseyine gelen ünlüler, aralarından aday çıkarmak zorunda kalmıştı.

BATUHAN SMS BİRİNCİSİ OLDU

Ünlüler takımında en çok SMS oyu alan Batuhan oldu. Batuhan, geçen hafta da SMS birincisi olmuştu.

SMS BİRİNCİSİ İLAYDA'NIN İSMİNİ VERDİ

SMS birincisi Batuhan, İlayda'nın ismini verdi. Böylelikle eleme İlayda, Yiğit ve Çağrı arasında gerçekleşmiş oldu.

YİĞİT ADAYA VEDA ETTİ

Yapılan oylamada en az oyu alan Yiğit, Survivor 2021'e veda eden isim oldu.

Yiğit Oruçoğlu

YİĞİT ORUÇOĞLU KİMDİR?

2021 survivor yedek yarışmacısı Yiğit Oruçoğlu, 19 Ocak 2000 tarihinde İstanbul, Kadıköy'de doğdu. Hayatını İstanbul'da sürdürmeye devam eden Yiğit Oruçoğlu, aslen anne tarafından Trabzon, baba tarafından ise Erzincanlıdır. Yiğit Oruçoğlu, Doğuş Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okumaktadır.

Yiğit Oruçoğlu, bugüne kadar hayatında sürekli sporun olduğunu, Survivor'a hayallerini gerçekleştirmek için geldiğinden ve yarışmada elinden gelenin en iyisini yapacağını söylüyor. 14 yaşına kadar profesyonel yüzme sporuyla ilgilenen, sonrasında da 5 sene aktif basketbol oynayan Yiğit Oruçoğlu, şu an aktif olarak Crossfit sporu ile ilgileniyor.