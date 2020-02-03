Survivor 2020'de yarışacak 3 isim daha belli oldu
Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler, 16 Şubat akşamı TV8'de başlayacak. Acun Ilıcalı, merakla beklenen programda yarışacak 3 ismi daha açıkladı. Oyuncu Uğur Pektaş, MasterChef yarışmasıyla tanınan Yasin Obuz ve sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven, Survivor 2020'de yarışacaklar.
Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllülüler yarışmasında kadrolar şekillenmeye başladı. Oyuncu Ersin Korkut, şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun ve daha önce Galatasaray forması giyen Sercan Yıldırım, Survivor kadrosuna dahil olmuştu.
DAHA ÖNCE ŞAMPİYON OLMUŞTU
Merakla beklenen yarışmaya katılacak 3 isim daha belli oldu. Daha önce Survivor'da yarışan ve şampiyon olan Uğur Pektaş'ın adaya gitmesi kesinleşti.
MASTERCHEF TÜRKİYE'NİN RENKLİ İSMİ SURVIVOR'DA
Diğer iki sürpriz isim ise MasterChef Türkiye'nin renkli yarışmacısı Yasin Obuz ve sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven olarak belirlendi.
Acun Ilıcalı, önümüzdeki günlerde diğer yarışmacıları da sosyal medyadan açıklayacak.
Haber Videosu: Survivor 2020'de yarışacak 3 isim daha belli oldu
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#survivor2020 listeye bakınca türkiyenin tanıdığı gerçek ünlüler gene yok sokağa çıksan sorsan kimsenin tanımadığı eften püften iş alamayan gündemden gözden düşmüş tipler acun her sene hep sokaktakilerin tanımadıklarını ünlü diye millete yutturuyor . acunun herkesin tanıdığı ve güncel ünlüleri survivora getirecek gücü yok ya getirmeyi beceremiyor yada paraya kıymıyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Şu Ana Kadar, Belirlenen Yarışmacılar, Hep KOFTİ. .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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eee be modası geçti be artık bu tür yarışmaların b planını hazır tut başka yarışmaları hazırda bulundur bide senin tepetaklak haberlerin gelmesin netice muhabirlikten yükseldin severim acun firarda vb.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır