: Survivor 2020'de yarışacak 3 isim daha belli oldu

03.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:12

Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllülüler yarışmasında kadrolar şekillenmeye başladı. Oyuncu Ersin Korkut, şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun ve daha önce Galatasaray forması giyen Sercan Yıldırım, Survivor kadrosuna dahil olmuştu.

DAHA ÖNCE ŞAMPİYON OLMUŞTU

Merakla beklenen yarışmaya katılacak 3 isim daha belli oldu. Daha önce Survivor'da yarışan ve şampiyon olan Uğur Pektaş'ın adaya gitmesi kesinleşti.

MASTERCHEF TÜRKİYE'NİN RENKLİ İSMİ SURVIVOR'DA

Diğer iki sürpriz isim ise MasterChef Türkiye'nin renkli yarışmacısı Yasin Obuz ve sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven olarak belirlendi.

Acun Ilıcalı, önümüzdeki günlerde diğer yarışmacıları da sosyal medyadan açıklayacak.

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