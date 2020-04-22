Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
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Acun Ilıcalı, kavga, Magazin

Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'nin 53. bölümünde adaya veda eden isim ünlüler takımından Ezgi Hocaoğlu oldu.

22.04.2020 01:09 | Son Güncelleme: 22.04.2020 01:17
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu

Survivor 2020'nin 53. bölümünde adaya veda eden isim ünlüler takımından Ezgi Hocaoğlu oldu.

Acun Ilıcalı, eleme konseyinde elenme adaylarını tek tek açıkladı. 6 isim arasından bir kişi adaya veda etti. Survivor'da dün akşam yapılan eleme konseyinde en az oyu alarak adaya veda eden isim ünlüler takımından Ezgi Hocaoğlu oldu.

Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu

ACUN ILICALI, BARIŞ VE YASİN HAKKINDAKİ KARARI AÇIKLADI

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün Barış ile Yasin arasında yaşanan kavga sonrasında aldıkları kararı paylaştı. Ilıcalı, iki yarışmacının olayını tasvip etmediklerini ancak kısa sürede sakinleşip gerginlik olmayacağı yönünde söz verdikleri için diskalifiye olmayacağını bildirdi. Ilıcalı, kavga nedeniyle bir cezanın da verilmesi gerektiğini altını çizerken, Barış ve Yasin'in takımlarının kazandığı 3 ödülden faydalanamayacağını açıkladı.

EZGİ HOCAOĞLU KİMDİR?

Milli Cimnastikçi olan yarışmacı 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul'da doğdu. 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik yaptı.

Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu

Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik belgesi aldı. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu.

2018 yılında Medical Exercise Fitness Trainer belgesi aldı. Şu anda Cimnastik ve Pilates antrenörlüğüne devam etmektedir.

Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu

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