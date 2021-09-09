Sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
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Sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil kontrolden çıkarak köprüden dereye uçtu.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil kontrolden çıkarak köprüden dereye uçtu. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Adıyaman karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.   Mehmet Emin Yalçın, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon kontrolünü yitirdiği 06 AV 8309 plakalı otomobiliyle köprüden dereye uçtu. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Mehmet Emin Yalçın ile Şeyhmus Yalçın yaşamını yitirdi, Berat Yalçın ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Berat Yalçın, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi ise yapılan inceleme sonrası otopsi için morga götürüldü.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin

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Sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı - Haberler
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