Sürücüsünün içinde uyuduğu TIR, hareket edip ormanlık alana devrildi
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Sürücüsünün içinde uyuduğu TIR, hareket edip ormanlık alana devrildi

Sürücüsünün içinde uyuduğu TIR, hareket edip ormanlık alana devrildi
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

İZMİR'in Buca ilçesinde park halindeyken freni boşaldığı öne sürülen TIR, hareket edip yaklaşık 100 metre gittikten sonra ormanlık alana yuvarlandı.

İZMİR'in Buca ilçesinde park halindeyken freni boşaldığı öne sürülen TIR, hareket edip yaklaşık 100 metre gittikten sonra ormanlık alana yuvarlandı. Kazada, araçta uyudu belirtilen şoför yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Adatepe Mahallesi Barış Manço Ormanı yakınında meydana geldi. Gece saatlerinde bir markete soda getiren Satılmış Sayar, iş yerinin sabah açılacak olması nedeniyle yönetimindeki 42 ADH 58 plakalı TIR'ı park edip, uyudu. Ancak bir süre sonra freni boşaldığı öne sürülen TIR hareket etti. Son anda uyanan Sayar, TIR ile manevra yapmaya çalıştı. Ancak bu hamlesi sonuçsuz kalan Satılmış Sayar'ın TIR'ı refüjü aşıp, demir bariyerlere çarparak ormanlık alana yuvarlandı. Kazada, Sayar'ın ayağı kırıldı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Satılmış Sayar, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Kadın Doğum Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Tedaviye alınan Sayar'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.ŞOFÖRÜ UYANDIRMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Kazanın görgü tanığı Yaşar Genç, TIR'ın park halindeyken birden hareket ettiğini, bağırarak şoförü uyandırmaya çalıştıklarını söyledi.


- İzmir
Sürücüsünün içinde uyuduğu TIR, hareket edip ormanlık alana devrildi
Sürücüsünün içinde uyuduğu TIR, hareket edip ormanlık alana devrildi
Sürücüsünün içinde uyuduğu TIR, hareket edip ormanlık alana devrildi
Sürücüsünün içinde uyuduğu TIR, hareket edip ormanlık alana devrildi
Sürücüsünün içinde uyuduğu TIR, hareket edip ormanlık alana devrildi
Sürücüsünün içinde uyuduğu TIR, hareket edip ormanlık alana devrildi
Sürücüsünün içinde uyuduğu TIR, hareket edip ormanlık alana devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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Sürücüsünün içinde uyuduğu TIR, hareket edip ormanlık alana devrildi - Haberler
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