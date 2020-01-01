Sürpriz aşk ortaya çıktı! Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal yeni yıla Paris'te girdi
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Sürpriz aşk ortaya çıktı! Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal yeni yıla Paris'te girdi

ATV'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez'in dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşk dönüşen genç oyuncular Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal yeni yıla Paris'de girdi.

01.01.2020 19:14 | Son Güncelleme: 01.01.2020 19:20
Sürpriz aşk ortaya çıktı! Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal yeni yıla Paris'te girdi

ATV'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez'in dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşk dönüşen genç oyuncular Özgü Kaya ile yeni yıla 'de girdi. 6 aydır aşk yaşadıkları ortaya çıkan Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal birlikte tatile çıktı.

Sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştıkları tatil fotoğraflarıyla mutluluklarını paylaşan Kimse Bilmez'in oyuncuları Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'ın hayranlarından beğeni yağdı.


Haber Videosu

: Sürpriz aşk ortaya çıktı! Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal yeni yıla Paris'te girdi
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