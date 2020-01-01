Sürpriz aşk ortaya çıktı! Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal yeni yıla Paris'te girdi
ATV'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez'in dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşk dönüşen genç oyuncular Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal yeni yıla Paris'de girdi.
ATV'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez'in dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşk dönüşen genç oyuncular Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal yeni yıla Paris'de girdi. 6 aydır aşk yaşadıkları ortaya çıkan Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal birlikte tatile çıktı.
Sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştıkları tatil fotoğraflarıyla mutluluklarını paylaşan Kimse Bilmez'in oyuncuları Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'ın hayranlarından beğeni yağdı.