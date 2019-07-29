"Suriyelilerle aynı evi paylaşırım" diyenlerin oranı 3,5 yılda yüzde 14'ten yüzde 7'ye düştü

KONDA Araştırma ve Danışmanlık, en çok merak edilen konulardan biri olan "Suriyeli sığınmacılara bakış" hakkındaki soruya verilen yanıtları paylaştı. Buna göre Şubat 2016'dan Temmuz 2019'a kadar olan sürede "Suriyeli sığınmacılarla ilişkin aynı ev seviyesinde olabilir" diyenlerin oranı yüzde 14'ten 7'ye düştü.

KONDA, Mart 2010'dan beri her ay düzenli olarak yaptığı Barometre'nin 100'üncüsünü gerçekleştirdi. Birçok konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarının arandığı araştırmada Suriyeliler hakkında da ankete katılanlara "Suriyeli sığınmacılarla ilişkiniz hangi seviyede olabilir?" sorusu yöneltildi.

YÜZDE 50'LİK DÜŞÜŞ

Şubat 2016'da Suriyelilerle ilişkisi seviyesinin aynı evde olabileceğini söyleyen yüzde 14'ken Temmuz 2019'da bu sonuç yüzde 7'ye kadar geriledi.

Aynı şehri paylaşmak isteyenlerin oranı yüzde 72'den yüzde 40'a geriledi. Aynı mahallede yaşamak isteyenlerin oranı da yüzde 57'den yüzde 31'e geriledi.

2 bin 651 kişiyle yapılan anket şöyle: