Suriyelilere Yardımı Kesen Bolu Belediye Başkanı: Dört Ayrı Kurumdan Destek Alıyorlar

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Bolu'dan belediye başkanı seçilen ve Kur'an-ı Kerim'i öptükten sonra görevine başlayan CHP'li Tanju Özcan'ın ilk icraatı, yabancı uyruklulara ayni ve nakdi yardım yapılmaması için verdiği talimat olmuştu.

"EN ŞIK ONLAR GİYİNİYOR, EN RAHAT ONLAR YAŞIYOR"

Mültecilere belediye kasasından yapılan yardımlara son veren Özcan, olumlu tepkiler aldığını dile getirdi. Özcan açıklamasında "Burada Iraklı, Suriyeli ve Afgan göçmenler var. 4 ayrı kurumdan para desteği alıyorlar; sosyal hizmetler, sosyal yardımlaşma, belediyeler ve Kızılay. Bolu'da en şık onlar giyiniyor, en rahat onlar yaşıyorlar" dedi.

Özcan, Kur'an-ı Kerim'i öperek göreve başlamıştı

"OLUMLU TEPKİLER ALIYORUM HALKTAN"

Yardım yapan bu dört kurumun da birbirinden haberi olmadığını belirten Özcan, "Yani biz belediye olarak hangi mültecinin hangi kurumdan yardım aldığını bilemiyoruz, onlar da bizimkileri bilemiyor. 'Belediyeden bu yardımları yapmayı ben uygun görmüyorum' dedim. Bununla ilgili de çok olumlu tepkiler alıyorum halktan." şeklinde konuştu.