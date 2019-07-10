Karadeniz'de, "Suriyeliler plaja giremez" pankartı asıldı
Sinop Kaleyazısı'nda bulunan bir plajın girişinde Suriyelilere yönelik "Vatanı için savaşmayanlar plajımıza giremez" ve "Türk ırkı varolsun" ifadelerinin yer aldığı bir pankart asıldı. İşletmeci gelen tepkilerin olumlu olduğunu söyledi.
Sinop Kaleyazısı'nda bulunan bir plajının girişinde Suriyelilere yönelik "Vatanı için savaşmayanlar plajımıza giremez" ve "Türk ırkı varolsun" ifadelerinin yer aldığı bir pankart asıldı. Gelen tepkilerin olumlu olduğunu söyleyen işletmeci, "Türk askeri sınır dışında savaşırken, vatanı için savaşmayanların plajıma girmesini istemedim." dedi.
BU İLK DEĞİL
Geçtiğimiz ay Bursa'nın Mudanya Belediyesi Başkanı Hayri Türkyılmaz, Suriyeli mültecilerin sahilde uygunsuz hareketlerine yönelik şikayetler üzerine harekete geçmiş, zabıta ekiplerine "Benzer durumlara müdahale edin" talimatı vermişti. Tartışmalı talimatın ardından bir karar da Antalya'nın Gazipaşa İlçe Belediye Meclisi'nde alınmış, ilçedeki plajlara Suriyelilerin girmesi yasaklanmıştı.
"VATANI İÇİN SAVAŞMAYANLAR PLAJIMIZA GİREMEZ"
Sinop Kaleyazısı'nda bulunan bir plajın girişinde Suriyelilere yönelik "Vatanı için savaşmayanlar plajımıza giremez" ve "Türk ırkı varolsun" ifadelerinin yer aldığıbir pankartın asıldığı görüldü. Pankartta, ifadenin Arapçasına da yer verildi.
"TÜRK ASKERİ SAVAŞIRKEN, PLAJIMA GİRMELERİNİ İSTEMEDİM"
Plajın işletmecesi pankartın asılmasının ardından olumlu tepkilerle karşılaştığını belirterek şunları söyledi: "Türk askeri sınır dışında savaşırken, vatanı için savaşmayanların plajıma girmesini istemedim. Protesto amaçlı olarak pankartı astım." dedi.
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Helal olsun kardesim keske herkes senin gibi milliyetci olsa ....tabiikide denizlerimiz kimsenin babasinin Mali degil herkes girebilir ammaaa edebiyle...... plajlarda at essek kosturmak, cadir acmak don kulotla gezmekte ne????? Herkes haddini bilecek atalarimizin kaniyla caniyla var olan bu guzel ulke ne udugu belli olmayan arap milletine zevki sefa sursunler diye , pisavirperverlik yapilamaz.....Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Böyle vijdansız olmayın adamları toplayıp şavaştıacak bir devletmi var savaşacak bir düşmanmı var amarıkan ve avrupa bunları birbirine düşürüp öldürtmek istiyor. Daha doğrusu müslümanları ortadan kaldırmak istiyor . bu pankartı asan zihniyette ona hizmet ediyor yoksa tutun 20 yaşını dolduran suriyeliyı askere alın gitmez ise yurt dışı edin. böyle bir uygulama yapmadan ahkam kesmek iyi değil kim yurdundan yuvasından ayrılıp mal güvenliği yok can güvenliği yok namus güvenliği yok bu yola düşer.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ÇOK DOĞRU SİS BOMBASINDAN BİLE VATANINI TERK EDEN KORKAKLARIN ALAYINI GERİ GÖNDERSİNLERCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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helal olsunCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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IRKÇILIK HASTALIKTIR!Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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bari turk olsan sinopluCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Helal olsunCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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çok güzel yazmış koyunlar yüzünden ülke battıCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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çok süper yapmış keşke bütün plajlar böyle olsaCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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