: Suriyeli mülteciler gönüllü asker olmak için askerlik şubesine dilekçe verdi

03.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:00

Türkiye'nin kapıları açmasının ardından 100 binin üzerinde göçmen Avrupa ülkelerine geçmek için canla başla mücadele ederken, Samsun'da ilginç bir olay yaşandı. Gelen şehir haberleri üzerine toplanan bir grup Suriyeli genç, gönüllü askerlik için dilekçe verdi. Türk askerleri ve Suriye Milli Ordusu askerlerinin şehadetlerine çok üzüldüklerini belirten Suriyeliler, savaşmak için Suriye'ye gitmek istiyor.

"ŞEHİTLER İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜK"

Suriyeli Muhammed Abdurrahman, Suriye vatandaşı olduğunu ve Samsun'da yaşadığını belirterek, "Şehitler için çok üzüldük. Arkadaşları topladım. O askerler bizim memleketimizde şehit oldu, biz de dilekçe verdik askere alınmak için, ne zaman ihtiyaç olur biz o zaman gideriz. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin" dedi.

BAZI SURİYELİLER YOLA ÇIKTI



Türkiye'nin İdlib'de başlattığı operasyon sonrası bazı Suriyeli gençler, Suriye Milli Ordusu saflarında savaşmak için Suriye'ye geçmeye başladı. Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yapan Suriyeliler, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılacak.

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