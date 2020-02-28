Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriyeliler, askerimize destek olmak için İdlib'e gitti

28.02.2020 18:05 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:33

Rejim güçlerinin İdlib'de düzenlediği hain saldırıda 33 askerimizin şehit düşmesine, Türkiye'de yaşayan Suriyeliler de tepki gösterdi. Ülkelerindeki savaştan kaçıp Kahramanmaraş'a sığınan Suriyeli gençler, İdlib'deki askerlerimizie destek olmak için ülkelerine döndü.

MEMLEKETLERİNE DÖNDÜLER

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'de bulunan Suriyelilerden, kimisi Avrupa'ya gitmeye çalışırken kimisi de memleketlerine dönmeye başladı. Ülkelerine dönmek için Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen Suriyeli gençlerden Abdullah Elhaccı (21), Suriye'nin İdlib kentinde doğduğunu belirterek, "Biz Kahramanmaraş'ta yaşıyoruz. Biz buradan Türk askerlerine destek vermek için yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehirlerarası otobüs terminalindeki Suriyeli gençler, yolculuk öncesi tekbir getirip araçlara bindi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin İdlib kentinde, Esed'in rejim güçlerinin yaptığı hava saldırısında 34 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı. Saldırının ardından askerlerimiz hatay Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne getirilirken, ordumuz İdlib'de belirlediği noktaları imha etti.

Kaynak: İHA

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