Suriye'ye Polis Özel Harekat takviyesi yapıldı

18.10.2019 14:30

Suriye anlaşması kapsamında 120 saat ateşkes ilan edildi. Anlaşma gereği 120 saatlik sürede güvenli bölgede çekilecek olan teröristleri kontrol için bölgeye takviyeler sürüyor. Giresun İl Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na uğurlandı.

GİRESUN'DAN SURİYE'YE GİTTİLER

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde uğurlama öncesinde kurban kesildi, İl Müftüsü Muhittin Oral tarafından güvenlik güçleri için dualar edildi. İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, özel harekat polislerine yönelik bir konuşma yaptı. Daha sonra Barış Pınarı Harekatı'na katılacak özel harekat polisleri, görev arkadaşları ve aileleriyle vedalaştı. Bazı polisler, küçük yaştaki çocuklarını kucağına alarak fotoğraf çektirdi. Özel harekat polisleri, otobüsle Kilis'e gitmek üzere yola çıktı.

BÖLGEDE ÇATIŞMALAR DURDU

Türkiye'nin farklı kentlerinden gönderilen personel ile zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy, Kilis kent merkezinden geçerek güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru hareket etti. Personelin ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

ABD ve Türkiye'nin Suriye'ye yönelik anlaşmasının ardından ortak açıklama yapıldı. Türkiye-ABD ortak açıklamasında, "ABD, Türkiye'nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anlar." ifadelerine yer verildi.

Türkiye-ABD ortak açıklamasında, "ABD, Türkiye'nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anlar. Türkiye ve ABD, kuzeydoğu Suriye başta olmak üzere sahadaki gelişmelerin, ortak çıkarlar temelinde daha yakın eşgüdüm gerektirdiğini kabul eder" ifadelerine verildi.

ATEŞKES ANLAŞMASININ DETAYLARI

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'daki temasları sonrasında varılan anlaşma ile Türkiye Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye yönelik operasyonunu beş gün boyunca durdurma kararı almıştı. Anlaşma uyarınca 120 saat içerisinde YPG, sınırdan 20 mil yani 32 kilometre güneye çekilecek. Ayrıca YPG'nin silahları toplanacak ve bölgede kurulacak güvenli bölge öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olacak.

PENCE: ATEŞKES İÇİN ANLAŞILDI, YPG ÇEKİLECEK

ABD ve Türkiye heyetinin Barış Pınarı Harekatı'nın durudulması konusunda anlaştı. Anlaşmaya ilişkin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ın ABD Büyükelçiliği'nde açıklama yaptı. Pence, "ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı. YPG 120 saat içerisinde çekilecek. Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettardır" dedi.

Kaynak: AA