Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı
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Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüs ve tankların taşındığı TIR'lar ve askeri araçlardan oluşan konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

08.02.2020 22:12 | Son Güncelleme: 08.02.2020 22:12
Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüs ve tankların taşındığı TIR'lar ve askeri araçlardan oluşan konvoy 'in İslahiye ilçesine ulaştı. Konvoyun Hatay üzerinden 'ye geçeceği öğrenildi. 

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sevk edilen üzerleri branda ile kapatılan obüs ve tankların taşındığı TIR'lar ile askeri araçlardan oluşan konvoy geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye'ye ulaştı. Hatay'a giden konvoydaki araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçirilip, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.


Kaynak: DHA
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