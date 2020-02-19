Suriye tsk, idlib kırsalında yeni mevziler hazırlıyor
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Suriye tsk, idlib kırsalında yeni mevziler hazırlıyor

TSK, İdlib kırsalında yeni mevziler hazırlıyorSURİYE'nin İdlib kenti kırsalında rejim ilerleyişini engellemek için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yeni mevziler hazırlayarak, mevzileri ÇNR (Çok Namlulu Roket) ve fırtına obüsleriyle güçlendiriyor.

19.02.2020 15:37 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:41
Suriye tsk, idlib kırsalında yeni mevziler hazırlıyor

, kırsalında yeni mevziler hazırlıyor

'nin İdlib kenti kırsalında rejim ilerleyişini engellemek için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yeni mevziler hazırlayarak, mevzileri ÇNR (Çok Namlulu Roket) ve fırtına obüsleriyle güçlendiriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de rejimin sivillere yönelik saldırıları ve ilerleyişini engellemek için cephe hattında çalışmalarını sürdürüyor. TSK, İdlib kırsalında birçok noktada hazırladığı mevzileri ÇNR (Çok Namlulu Roket) ve fırtına obüsleriyle güçlendiriyor. Türkiye'den TIR'larla getirilen iş makineleri mevziler kazarken; bölgeye mevziler için füze rampaları ve tanklar getiriliyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan DÖNMEZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/İDLİB (), (DHA)

Kaynak: DHA

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: Suriye tsk, idlib kırsalında yeni mevziler hazırlıyor
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