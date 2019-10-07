Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı yapıldı

07.10.2019 12:44

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Afrin harekatında kullanılan zırhlı iş makineleri, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyonda da kullanılmak için bölgeye gönderildi.

MAKİNELER SINIRDA

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı iş makineleri, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa-Akçakale kara yolu üzerinden ilçeye ulaştı. Araçların sınır hattındaki birliklerin konuşlu olduğu bölgeye doğru gittiği görüldü.

ABD ÇEKİLİYOR

ABD'ye ait askeri noktaları kullanan hareketli unsurlar, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ve Ras'ül Ayn'dan çekilmeye başladı.

ERDOĞAN: TRUMP'LA KONUŞMAMIZDA ÇEKİLİN TALİMATI VERDİ

Çekilmeyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "(Trump'la) Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette." sözleriyle doğruladı. Dün gece saatlerinde Erdoğan ve Trump telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Beyaz Saray'dan sabah saatlerinde, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." açıklaması yapılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray'dan bugün yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı bir operasyon gerçekleştirecektir. ABD hava kuvvetleri bu operasyonu desteklemeyecek ve katılmayacaktır. ABD hükümeti, Fransa, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin kabul edilmesi konusunda baskı yapacak, ancak onları istemeyecek ve kabul etmeyecektir. ABD yıllarca bu kişileri ülkesinde barındırmayacaktır ve bunların ülkeye büyük maaliyeti olacaktır. Türkiye artık Kuzey Suriye'de yakalanacak her DEAŞ'lı teröristlerden sorumlu olacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

ERDOĞAN AMERİKA'YA GİDECEK

Erdoğan görüşmede Suriye'de IŞİD terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan Türkiye'nin, bölgede bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbiri alacağını belirtti. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD askeri ve güvenlik bürokrasisinin, iki ülke arasında sağlanan mutabakatın gereklerini yerine getirmemesinden duyulan rahatsızlığı Trump ile paylaştı. Erdoğan-Trump ikilisi, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine önümüzdeki ay Washington'da bir görüşme yapmayı kararlaştırdı.