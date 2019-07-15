Suriye'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye sevkiyat bizi rahatsız etmiyor

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad'a Rusya'nın Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatının Suriye'yi rahatsız edip etmediği soruldu.

Sputnik'in haberine göre Haddad, "Türkiye şu anda Rusya ile birlikte Astana sürecinin garantör ülkesi olduğundan ve adımlarını Rusya ile koordine ettiğinden, bu konu (S-400 sevkiyatı) ilgi alanımızda bulunmuyor" dedi.

Rusya, Türkiye'ye S-400 sevkiyatına 12 Temmuz Cuma günü başlamıştı. Bugün itibarıyla Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'na S-400 parçalarını taşıyan 9 uçak iniş yaptı.