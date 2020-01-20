Suriye'deki M4 karayolu, ABD ve Rusya anlaşmazlığı nedeniyle geçici olarak kapandı

20.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 20.01.2020 19:03

ABD'nin, Haseke ilinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Malikiye ve Mabede beldeleri arasındaki Tel Fakhar köyü yakınlarında bir Rus konvoyunun geçişine izin vermemesi nedeniyle M4 kara yolu, geçişlere geçici olarak kapatıldı.

Söz konusu yol, Haseke'nin Kamışlı ilçesi ile Tel Temr beldesi arasındaki ulaşımı da sağlıyor.

RUSYA ASKERİ NOKTA İNŞA ETMEK AMACIYLA ASKER GÖNDERMİŞTİ

AA'nın güvenilir saha kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Rus ordusu 15 Ocak'ta ABD'nin hava üssünün yer aldığı Rümeylan petrol sahası yakınlarında askeri nokta inşa etmek amacıyla bir konvoy göndermişti. Yaklaşık 60 araçtan oluşan Rus askeri konvoyu, Barış Pınarı Harekatı bölgesinin güneydoğu ucuna komşu Tel Temr Üssü'nden hareket etmişti.

RUS ASKERLERİNİ, ABD ASKERİ ENGELLEMİŞTİ

Ancak ABD destekli terör örgütü YPG/PKK, Rus konvoyunun yolunu Kamışlı ilçe merkezinde keserek, bölgeye ulaşmalarını engellemişti. Bunun üzerine konvoy yolunu değiştirerek, Malikiye ilçesinin Rümeylan beldesi yerine, Esed rejiminin kontrolündeki Kamışlı Havaalanı'na yönelmişti.

Kaynak: AA