: Suriye'de ABD zırhlı aracı, Rus askeri polisine ait aracı yoldan çıkardı! Olay anı kamerada

20.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:44

Suriye'nin Kamışlı ile Derik kenti arasındaki bölgede bulunan ABD askerleri ile Rus birlikleri arasında yaşanan gerginlik ilk kez bu kadar yakından görüntülendi.

ÖNÜNÜ KESİP YOLDAN ÇIKARDI

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde bölgedeki ABD zırhlı aracı, kendisini geçmeye çalışan Rus askeri polisine ait aracın önünü kesiyor. Görüntülerde bir süre bu şekilde ilerleyen araçlardan Rusya'ya ait olan aracın yoldan çıktığı görülüyor.

"BÖLGEYE GELMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Kuzey Irak bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw muhabirinin sorularını yanıtlayan Amerikan birliklerinin komutanı ise, "Rusların bu bölgeye gelmelerine izin vermeyeceğiz, gelirlerse dönmelerini isteriz" dedi.

"GÜÇ KULLANIR MISINIZ?" SORUNA CEVAP

Rudaw muhabirinin "Gerekirse onlara karşı güç kullanır mısınız?" sorusuna ise ABD'li komutan, "Böyle bir durumda üstlerimle konuşmalıyım. Güç kullanma konusu koalisyonun vereceği bir karar" şeklinde konuştu.

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