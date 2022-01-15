Sürgüne kim gitti? Survivor'da sürgün adasına kim gitti?

Heyecanla beklenen Survivor başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da ik gün oyunları kimin kazandığı merak edildi. 15 Ocak Cumartesi bugün Survivor sürgüne kim gitti, sürgün adasında merak edildi. Survivor'da sürgün adasına kim gitti? Sürgüne kim gitti?