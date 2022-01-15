Sürgüne kim gitti? Survivor'da sürgün adasına kim gitti? - Haberler
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Sürgüne kim gitti? Survivor'da sürgün adasına kim gitti?

Sürgüne kim gitti? Survivor'da sürgün adasına kim gitti?
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Heyecanla beklenen Survivor başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da ik gün oyunları kimin kazandığı merak edildi. 15 Ocak Cumartesi bugün Survivor sürgüne kim gitti, sürgün adasında merak edildi. Survivor'da sürgün adasına kim gitti? Sürgüne kim gitti?

Survivor All Star bugün başladı. Heyecanlı anlar yaşanan ilk bölüm sürprizlere başladı. Peki, Sürgüne kim gitti? Survivor'da sürgün adasına kim gitti? İşte sonuçlar ve detaylar…

SURVİVOR'DA SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor 2022 All Star sezonunda bugün ilk ödül oyunu oynandı ve sonuç açıklandı.

Oyunu kazanan takım, adada baraka yapabilmeleri için malzemeler kazandı.

Ünlüler - Gönüllüler arasında geçen kıyasıya mücadele sonucu 5-4 Gönüllüler takımı galip geldi.

SÜRGÜN KAMPI OYLAMA

Birsen : 4

Barış: 1

Batuhan: 1

Furkan: 2

Merve: 2

Sercan: 2

Sürgün kampına giden yarışmacı Birsen oldu.

Birsen 5 gün boyunca iletişimsiz şekilde sürgün adasında kalacak.

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Heyecanla beklenen Survivor başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da ik gün oyunları kimin kazandığı merak edildi. 15 Ocak Cumartesi bugün Survivor sürgüne kim gitti, sürgün adasında merak edildi. Survivor'da sürgün adasına kim gitti? Sürgüne kim gitti?

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