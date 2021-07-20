Süreyya Yalçın'ın eşi kimdir, ne iş yapmakta? Ozan Baran kimdir?

Her yaptığı ile olay olan, giydiği kıyafetleri çok konuşulan Süreyya Yalçın, bir süredir eşiyle beraber Amerika'da yaşamaktadır. Süreyya Yalçın'ın eşi kimdir, ne iş yapmakta? Ozan Baran kimdir? Süreyya Yalçın kimdir? Süreyya Yalçın babası!

Türkiye'nin en zengin kadınlarından biri olan Süreyya Yalçın, yaşamı, kıyafetleri ile ilgi odağı. Eşi Ozan Baran ile mutlu evlilikleri olan Süreyya Yalçın kimdir? Süreyya Yalçın'ın eşi kimdir, ne iş yapmakta? Ozan Baran kimdir?

SÜREYYA YALÇIN KİMDİR?

1984'de doğan Süreyya Yalçın, servetiyle Forbes listesine de girmeyi başardı. 2005'te Kerem Dürüst, 2008'de Önder Bekensir'le evlenen Süreyya Yalçın, 2016'da da Antakyalı iş insanı Ozan Baran ile hayatını birleştirdi. Süreyya Yalçın 2016 yılından beri ABD'nin Miami şehrinde yaşamını sürdürüyor.

SÜREYYA YALÇIN EŞİ KİMDİR?

Ozan Baran ile 2016'da nikah masasına oturdu. Ozan Baran Antakyalı iş insanıdır. Miami'de tanışan çift, yaşamları ile sıkça haberlere konu oluyor.