Süreyya Yalçın'ın 10 Yaşındaki Köpeği Hayatını Kaybetti

2008'de vefat eden, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın'ın 10 yıllık köpeği Bambi hayata veda etti.

"CANIM MİNİĞİM HUZUR İÇİNDE UYU"

Amerika Miami'de yaşayan Süreyya Yalçın'ın hayvan sevgisini anlatmaya gerek yok. 8-9 köpeği var. Ama önceki gün gözü gibi baktığı, tatillde bile yanından ayırmadığı Bambi adlı 10 yıllık sadık dostu öldü. Çok üzülen Süreyya Yalçın'ı eşi Ozan Baran teselli ediyor. Süreyya Yalçın, Instagram hesabından fotoğraf paylaşarak duygusal bir mesaj yayınladı: "Canım miniğim huzur içinde uyu. Çok güzel, dolu dolu 10 sene yaşattın bana. Hep sevgiyle anacağım seni."