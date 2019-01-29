Süreyya Yalçın'ın 10 Yaşındaki Köpeği Hayatını Kaybetti
Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın'ın 10 yaşındaki köpeği Bambi hayata veda etti.
2008'de vefat eden, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın'ın 10 yıllık köpeği Bambi hayata veda etti.
"CANIM MİNİĞİM HUZUR İÇİNDE UYU"
Amerika Miami'de yaşayan Süreyya Yalçın'ın hayvan sevgisini anlatmaya gerek yok. 8-9 köpeği var. Ama önceki gün gözü gibi baktığı, tatillde bile yanından ayırmadığı Bambi adlı 10 yıllık sadık dostu öldü. Çok üzülen Süreyya Yalçın'ı eşi Ozan Baran teselli ediyor. Süreyya Yalçın, Instagram hesabından fotoğraf paylaşarak duygusal bir mesaj yayınladı: "Canım miniğim huzur içinde uyu. Çok güzel, dolu dolu 10 sene yaşattın bana. Hep sevgiyle anacağım seni."
YORUMLAR (34)
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helvada yiyecezmi?Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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REKLAM OLMASIN BU BAŞLIK ŞÖYLE OLMALIYDI REKLAMA BOĞAN HABERİ DİYE BAŞLAMALIYDI. BU MEMLEKETTE BİR SURU ŞEHİT BERİYORUZ ANA KUZULARI BU KADAR HABER OLMUYOR YAZIKLAR OLSUN BU UMURSAMAZ DÜZENECevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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ALLAH sabır versin ne diyeyim takdiri ilahi işte bence bayrakları yarıya indirip milli yas ilan edilmeli...Cevap Yaz 21 Yayından Kaldır
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Rahmetliyi nasıl bilirdins :) :) :)Cevap Yaz 16 Yayından KaldırCENGIZHAN: ÇOK HAVLARDI :)19 Yayından Kaldır