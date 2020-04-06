Sosyal izolasyon kuralına uymayan Demet Akalın, evinde kebap partisi verdi Günlerdir kızı ve eski eşiyle evinde karantinada olan şarkıcı Demet Akalın, 'kendinizi izole edin' kuralını çiğneyerek evine kebapçı çağırıp mangal yaktırdı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından kızı Hira ve eski eşi Okan Kurt'la kendisini evine kapattı. Günlerdir evde olan ve Instagram hesabından sürekli 'evde kalın, kendinizi izole edin' çağrısı yaptı. Ancak Akalın, bu kuralları çiğneyerek tepki çekti.

EVİNDE KEBAP PARTİSİ VERDİ

Instagram'da 9 milyon takipçisi bulunan ve yediği içtiği her şeyi hesabından takipçileriyle paylaşan Demet Akalın, bir ocakbaşı sahibi ve birkaç çalışanını evine çağırarak kebap partisi verdi. Bu anları Instagram hesabından paylaşan Demet Akalın'a tepki yağdı.

HER YAPTIĞINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞIYOR

Yaptığı her şeyi Instagram hesabından paylaşan Demet Akalın, dün akşam da cilt bakımı yaparken video paylaştı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde kızı Hira sıkıldığı için arabasıyla İstanbul'da tur atmıştı.