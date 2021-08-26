Sura İskenderli - Yok sözleri! 'Yok' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Sura İskenderli'nin yeni şarkısı Yok Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 380 bin izlenme ve 21 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sura İskenderli Yok sözleri nelerdir? Sura İskenderli Yok şarkısının sözleri nedir?
Sura İskenderli - Yok sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Yok şarkı sözleri sizlerle...
SURA İSKENDERLİ - YOK SÖZLERİ
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Ne hayalin ola bilir bensiz?
Mezara bile giremem sensiz!
Öldümmü gömüyon kefensiz?
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ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
24 Ağustos günü yüklenen şarkı kısa sürede 400 bine yakın izlenme aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:
Söz-Müzik: Sura İskenderli
Altyapı: Dj Mulatto
Production: Orkhan Liftiyev