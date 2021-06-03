Suphi Aksoy'dan Bozova'ya müjde
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Suphi Aksoy'dan Bozova'ya müjde

Suphi Aksoy'dan Bozova'ya müjde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Ankara temaslarında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlunu ziyaret ederek ilçe halkına ve gençlere müjde aldı.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Ankara temaslarında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlunu ziyaret ederek ilçe halkına ve gençlere müjde aldı.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, göreve geldiği ilk günden bu yana ilçe halkına ve gençlere yönelik olarak her geçen gün müjde üstüne yeni müjdeler vermeye devam ediyor. Başkan Aksoy, Ankara'da yapmış olduğu bazı temaslarda Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nu Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile birlikte ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkanı Aksoy ile Milletvekili Mehmet Ali Cevheri Bozova'lı gençler için 2 adet sentetik halı saha, 1 adet tenis kortu ile futbol ve voleybol sahası sözü aldı.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, "Benim tek idealim ve sevdam var. Bozovalı tüm hemşerilerime en iyi hizmetleri sunmaktır. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Bozova'nın gelişmesi ve kalkınması adına Ankara'da yaptığımız tüm görüşmelerde Bozova'mız için hep yeni müjdelerle döndük. Ankara'da hafta başından bu yana yaptığımız bakanlık görüşmelerinde ilçemiz için gerekli tüm görüşmelerde olumlu sonuçlar aldık. En son Milletvekilimiz Mehmet Ali Cevheri ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu ile yaptığımız görüşmede gençlerimize ve diğer halkımıza yönelik olarak çok güzel sözler aldık. İnşallah Bakanımız Mehmet Kasapoğlu tarafından verilen müjdeli haberlerle birlikte en kısa zamanda bu projelerimizi ilçemize kazandıracağız. Her şey Bozovalı hemşerilerimiz ve gençlerimiz için. Hizmette durmak yok, yola devam düsturu ile bu projelerimiz ilçemize hayırlı olsun' diye konuştu. - ŞANLIURFA

Suphi Aksoy'dan Bozova'ya müjde
Suphi Aksoy'dan Bozova'ya müjde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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