Süper Markette Tuvaletini Yapan Kadın, Güvenlik Kamerasına Yakalandı
Avustralya'da sosyal medyada paylaşılan görüntü ülkeyi salladı. Alışveriş için geldiği süper markette tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı.
Avustralya'da bir kadının görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Süper markete giden genç kadının, reyonların arkasına geçerek tuvaletini yapması ülkenin gündemine oturdu.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Genç kadının iğrenç görüntüsünün paylaşıldığı Facebook'ta bir çok kullanıcı olayla ilgili yorum yaptı. Bazı kullanıcılar durumu, "Buna inanamıyorum" diyerek şaşkınlıklarını dile getirse de bazı kullanıcılar duruma eleştirel yaklaşarak, "İğrenç. Halka açık tuvalete gitmek ne kadar zor?" dedi.
YORUMLAR (45)
-
kadınlar o kadar iğrençleştiki , bu artık devede kulak kalıyorCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
-
Belki sağlığı yerinde değil markette de WC yoktur ve kendince çözüm üretmiştir.Bence sorun markettte WC olmaması o yüzden bayanı yargılamamak lazımCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
-
BU HABERİN BAYIR AŞAĞI GİDEN ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE SAĞLAYACAĞI KATKI NEDİR. .Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
-
Marketlerde tuvalette zorunlu hale gelmeliCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
-
KADIN MI SUÇLU,MARKETTE MÜŞTERİLERİN BU TÜR İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK WC VS OLMAMASI MI SUÇTUR.BENCE SORUNLARLA DEĞİL,SORUNLARIN SONUÇLARIYLA İLGİLENİYORUZCevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır