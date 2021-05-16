Süper Lig'in en çok gol atan yerli futbolcusu Adem Büyük oldu
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Süper Lig'in en çok gol atan yerli futbolcusu Adem Büyük oldu

Süper Lig'in en çok gol atan yerli futbolcusu Adem Büyük oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'de en çok gol atan Türk futbolcu 17 golle Yeni Malatyaspor'lu Adem Büyük oldu.

Süper Lig'de en çok gol atan Türk futbolcu 17 golle Yeni Malatyaspor'lu Adem Büyük oldu.

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray filelerini havalandıran Adem Büyük, Lig'deki gol sayısını 17'ye çıkardı. 33 yaşındaki futbolcu, 2020-2021 sezonunun sona ermesiyle en çok gol atan yerli futbolcu oldu. Yeni Malatyasor formasıyla 17 gol atan Büyük, 3 de asist yaptı. - MALATYA

Süper Lig'in en çok gol atan yerli futbolcusu Adem Büyük oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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