İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu
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İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu

İngiltere'nin en kalabalık ailesi olarak Radfordların 22. çocukları dünyaya geldi. 10 saatlik bir doğumla dünyaya gelen bebeğin cinsiyeti kız olarak açıklandı.

06.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:37

İngiltere'nin Lancashire kentinde yaşayan ve ülkenin en kalabalık ailesi olan Radfordların 22. çocukları doğdu. 45 yaşındaki Sue Radford, 22. çocuğunu 10 saatlik bir doğum sürecinden sonra 12 dakikada dünyaya getirdi.

ÖMRÜNÜN 800 HAFTASI HAMİLE OLARAK GEÇTİ

İngiltere'nin Lancashire kentinde yaşayan ve fırıncılık yapan Radford ailesinin 21 tane çocukları vardı. Anne Sue, 22. çocuğunu doğurarak ailesini genişletti. İlk çocuğuna 1989 yılında doğuran Sue Radford, ömrünün 800 haftasını hamile olarak geçirdi. Koronavirüs sebebiyle hastaneye gitmeye korktuğunu belirten Sue Radford, bebeğini tam olarak 12 dakikada doğurduğunu açıkladı.

HAFTALIK MUTFAK GİDERLERİ 3 BİN TL

Radford ailesinin yaşamlarından kesintiler yayınladığı Youtube kanalları bulunuyor. Aile, sürekli son bebeğimiz dediklerini ama hamile kalınca bebeği doğurmaya karar verdiklerini ifade etti. Koronavirüs sebebiyle bebeğin henüz nüfus kayıtlarının yapılmadığını ama adının 'Bonnie' olduğu belirtildi. Ailenin haftalık mutfak giderinin 3 bin TL'yi bulduğu belirtildi.

İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu

Kaynak: DHA

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İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu
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