Sunucu Esra Harmanda, TRT'de çalışmanın zorluğunu anlattı: TRT bir sırat köprüsüdür

Hayat Güzeldir, İyi Fikir ve Hadi Konuşalım gibi birçok programın sunuculuğunu yapan Esra Harmanda, Haberler.com'un YouTube kanalında Levent Karadeniz'in programına konuk olarak merak edilen soruları yanıtladı. TRT'de çalışmanın zorluğundan bahseden Esra Harmanda, yeni nesil yayıncılıktan bahsederken "Fenomenlerin bazıları çok agresif ve şuursuzca video çekiyor" dedi.

Esra Harmanda, Levent Karadeniz'in "Geleneksel televizyon yayıncılığını nasıl buluyorsun?", "Televizyonda başarılı olmak için hangi niteliklere sahip olmak lazım?", "Yeni medya hakkında neler düşünüyorsun?" ve "Pandemiyi nasıl geçirdin?" sorularına da cevap verdi.

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