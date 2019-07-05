Sunucu Erhan Çelik, Gülben Ergen'in açtığı davalardan beraat etti
Ünlü sunucu Erhan Çelik, eski eşi Gülben Ergen'in açtığı davada yer alan tehdit, hakaret, huzur ve sükunu bozma suçlamalarından beraat etti.
İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan karar duruşmasında ünlü sunucu Erhan Çelik, Gülben Ergen tarafından açılan davada tehdit, hakaret, huzur ve sükunu bozma suçlamalarının hepsinden ayrı ayrı beraat etti.
28 Eylül 2014 yılında düzenlenen nikahla dünya evine giren Erhan Çelik ve Gülben Ergen 2016 senesinde evliliklerini sonlandırdı. Gülben Ergen, boşanma sonrası eski eşine birçok suçtan dava açtı.
BERAAT ETTİ
Erhan Çelik'in avukatı yaptığı basın açıklamasında Çelik'in Gülben Ergen tarafından açılan tehdit, hakaret, huzur ve sükunu bozma suçlamalarının hepsinden ayrı ayrı beraat ettiğini duyurdu. Başarılı sunucu Erhan Çelik yaşanan gelişmelerin ardından herhangi bir açıklama yapmadı.
YORUMLAR (3)
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erhan çelikle gülben ergenin evliliği zaten bir projeydiCevap Yaz Yayından Kaldır
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peki toplumun ahlakını bozmaktan Gülben Ergene kim ceza verecek?Cevap Yaz 31 Yayından Kaldır
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erhan bu kadınla nasıl evlendin usta dön kanal7 günlerine mütevazi medyanın sahteliğinden uzak günlerin güzeldi seninCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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