Sunucu Erhan Çelik, Gülben Ergen'in açtığı davalardan beraat etti

Sunucu Erhan Çelik, Gülben Ergen'in açtığı davalardan beraat etti

Ünlü sunucu Erhan Çelik, eski eşi Gülben Ergen'in açtığı davada yer alan tehdit, hakaret, huzur ve sükunu bozma suçlamalarından beraat etti.

Sunucu Erhan Çelik, Gülben Ergen'in açtığı davalardan beraat etti

İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan karar duruşmasında ünlü sunucu Erhan Çelik, Gülben Ergen tarafından açılan davada tehdit, hakaret, huzur ve sükunu bozma suçlamalarının hepsinden ayrı ayrı beraat etti.

28 Eylül 2014 yılında düzenlenen nikahla dünya evine giren Erhan Çelik ve Gülben Ergen 2016 senesinde evliliklerini sonlandırdı. Gülben Ergen, boşanma sonrası eski eşine birçok suçtan dava açtı.

BERAAT ETTİ

Erhan Çelik'in avukatı yaptığı basın açıklamasında Çelik'in Gülben Ergen tarafından açılan tehdit, hakaret, huzur ve sükunu bozma suçlamalarının hepsinden ayrı ayrı beraat ettiğini duyurdu. Başarılı sunucu Erhan Çelik yaşanan gelişmelerin ardından herhangi bir açıklama yapmadı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (3)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.