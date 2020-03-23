Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesinin ardından bugün ilk dersler başladı. Eğitimde türbanlı bir öğretmenin görev alması Tele1 sunucusu Can Ataklı'nın tepkisi çekti. Ataklı,"Milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Bu kadar facia bir şey olamaz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların kapanmasının ardından bugün itibarıyla uzaktan eğitime çekildi. EBA sistemi üzerinden verilen eğitimlerde türbanlı öğretmenin bulunması Tele1 sunucusu Can Ataklı'nın tepkisini çekti. Ataklı, canlı yayında başörtülü öğretmenlerin rol model olamayacağını belirterek, "Bu kadar facia bir şey olamaz" ifadelerini kullandı.

"TÜRBANLI ÖĞRETMENİ ROL MODEL VERMEK ÇOK YANLIŞ"

Öğretmen de türbanlı. Anlatan da o. Bunu yapmaları bence yanlış. Şu anda okullarda türbanlı öğretmen var mı? Var. Ama milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Yani bana bunu, hele böyle özgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Öğretmenin görüntüsü, türbanlı öğretmen değil. Yani imaj olarak. Var mı? Var. Maalesef var. Bana göre yanlış ama var.

"TÜRBANLI ÖĞRETMENLE BAŞLAMAK KADAR FACİA BİR ŞEY OLAMAZ"

Ataklı sözlerini, "Şimdi buraya niye onu koyuyorsun? Eleştireceğim tabii ki kardeşim. İlkokul öğrencilerinin tamamına... Türbanlı öğretmeni olan var olmayan var. Hiç türbanlı öğretmen görmemiş olan var gören var. Ama sen ilk gün başlıyorsun imaj olarak... Türbanlı öğretmenle başlamak kadar facia bir şey olamaz. Burada yapmayın bari ya" şeklinde tamamladı.