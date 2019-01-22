Sunucu Buket Aydın, Kanal D Başkanlığına Atandı

8 aydır Kanal D Ana Haber'in sunuculuğunu üstlenen Buket Aydın, terfi etti. Sunucunun terfisi kanalın insan kaynaklarının yaptığı açıklamayla duyuruldu.

KANAL D HABER BAŞKANLIĞINA ATANDI

Geçtiğimiz yıl NTV'den ayrılarak Kanal D'ye geçen Buket Aydın, kısa süre içinde terfi etti. Aydın, Kanal D Haber başkanlığına atandı.

8 AYDA TERFİ ETTİ

Aydın'ın atama kararı İnsan Kaynakları Birimi tarafından çalışanlara duyuruldu. Duyuruda yeni atama şu sözlerle duyuruldu: "Mayıs 2018 tarihinden bu yana Kanal D Haber Spikeri olarak görevini sürdürmekte olan Sn. Buket Aydın Baykal, Kanal D Haber Başkanı olarak terfien atanmıştır. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olan Sn. Baykal, Kanal D Haber Merkezi'ne başlamadan önce, Kanal Türk, TRT Türk ve NTV Haber Merkezlerinde Sunucu olarak görev yapmıştır.

Bugün itibariyle geçerli olan atamanın tüm grubumuza hayırlı olmasını diler, Sn. Buket Aydın Baykal'a yeni görevinde başarılarının devamını dileriz.

TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Buket Aydın, terfi sonrası kendisine gönderilen hediyeleri de Instagram hesabından paylaşarak tebrikleri kabul etti.