Sungurlu Özel İdare Müdürü'nün, CHP ve İYİ Parti'yi hedef alması tepki çekti

01.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 01.12.2019 12:39

Sungurlu İlçe Özel İdare Müdürü Erol Erkoç'un sosyal medya hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'lilere yönelik paylaşımları tepki çekti. İYİ Partili Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner, "Dizilere vermiş kendisini. Köyler hizmet alamıyor, muhatap bulamıyor" derken CHP Çorum Belediye Meclis Grup Başkanı Tuncay Yılmaz "Bu saygısızlığa halkımız her zaman haddini bildirmiştir" diye konuştu.

İYİ PARTİ VE CHP'YE HAKARET ETTİ

Sungurlu İlçe Özel İdare Müdürü Erol Erkoç, sosyal medya hesabından, Meral Akşener'e yönelik, "Meral hanım bende merak ediyorum. Size parti kurmayı kim söyledi? Seçimlerde FETÖ, Hadepkk ve CHP ile ittifak etmeyi kim söyledi?", CHP için de "Bu ülkede CHP kimi seviyorsa, kimin yanında ise sizler onun karşısında olun ki, iki dünyada kurtuluşa erersiniz" ifadelerini kullandı. Erkoç'un sosyal medya hesabında elinde keskin bir baltayla poz vermesi dikkat çekti.

İYİ PARTİ'DEN TEPKİ

İYİ Partili Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner, "Allah akıl fikir verirken bizim özel idare müdürü dizilere vermiş kendisini. İdarecilik böyle yapılmaz diriliş Erol efendi. Köyler hizmet alamıyor, karşılarında muhatap bulamıyor. Bürokrasiye biraz daha ciddiyet gerekiyor" dedi.

CHP'DEN DE YANIT GECİKMEDİ

Paylaşımları eleştiren CHP Çorum Belediye Meclis Grup Başkanı Tuncay Yılmaz ise "İzmir'de Alevilerin evlerine işaret koyan zihniyetle bu nefret dolu yazıları yazanlar arasında hiçbir fark olmadığına eminim. Kendi koltuklarının bekasını CHP'lilere, Atatürkçülere ve Alevilere küfretmekte görenlerin sığınaklarının iktidar partisi olması çok üzücü" diye konuştu.