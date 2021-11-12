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Sungurlu'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sungurlu'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı

Trafik güvenliğine dair "Bi Hareketine Bakar Hayat" ana temalı hazırlanan kampanya çerçevesince Sungurlu'da emniyet kemer uygulaması yapıldı.

Trafik güvenliğine dair "Bi Hareketine Bakar Hayat" ana temalı hazırlanan kampanya çerçevesince Sungurlu'da emniyet kemer uygulaması yapıldı.

Trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması için yasal ve yapısal düzenlemelerin yapılması, yol standartlarının yükseltilmesi, denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması gibi atılan birçok önemli adımın yanı sıra kamuoyu farkındalığını en üst noktaya taşıyacak birçok kampanya ve etkinlik Bakanlık hayata geçirildi.

Bu kapsamda trafik güvenliğine dair "Bi Hareketine Bakar Hayat" ana temalı yeni bir kampanya hazırlandı. Bahse konu kampanyanın en etkin şekilde geniş kitlelerle buluşturulabilmesi amacıyla; Kaymakamlık önünde emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

Uygulamaya İlçe Kaymakam Refiki Mücahit Aydoğdu, Belediye Başkan yardımcısı Mükremin Dağaşan, Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, polis ve jandarma ekipleri katıldı.

Uygulamada Kaymakam Refiki Mücahit Aydoğdu, sürücülere trafik kurallarına, emniyet kemeri takılması ve yayalara öncelik tanıma konularında hatırlatmalarda bulundu. - ÇORUM

Sungurlu'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı

Sungurlu'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı

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