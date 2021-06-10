SULTANGAZİ'DE YERE DÜŞEN PARAYI BEBEK ARABASIYLA PERDELEYİP ALAN KARI KOCA YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SULTANGAZİ'DE YERE DÜŞEN PARAYI BEBEK ARABASIYLA PERDELEYİP ALAN KARI KOCA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de Hasan Akdoğan'ın kaldırımda yürürken cebinden düşürdüğü bin 360 lirayı, bebeklerinin arabasıyla perdeleyerek aldıkları tespit edilen Türkmenistan uyruklu anne baba yakalandı.

SULTANGAZİ'de Hasan Akdoğan'ın kaldırımda yürürken cebinden düşürdüğü bin 360 lirayı, bebeklerinin arabasıyla perdeleyerek aldıkları tespit edilen Türkmenistan uyruklu anne baba yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, bin 360 lira Akdoğan'a teslim edildi.

Olay, 5 Haziran cumartesi günü Uğur Mumcu Mahallesi'nde saat 17.18 sıralarında yaşandı. Mali müşavirlik bürosunda çalışan Hasan Akdoğan, sokakta yürüdüğü sırada cep telefonunu cebinden çıkarırken, cebinde bulunan ve müşterilerine ait bin 360 lirayı yere düşürdü. Kısa süre sonra cebindeki paranın düştüğünü fark eden Akdoğan, geri dönerek düşen paraları aramaya başladı. Cep telefonunu çıkardığı noktada da paraları bulamayan Akdoğan, bulunduğu yeri gören bir iş yerinin güvenlik kamerasını izledi. Görüntülerde yere düşen paranın o sırada kaldırımda yürüyen bebekli bir aile tarafından çalındığını gördü. Karakola giden Akdoğan, görüntülerdeki kişilerden şikayetçi oldu.

2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda tespit edilen Türkmenistan uyruklu R.B., ve M.A.'yı, dün Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan adreslerinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adliyede serbest bırakılırken, bin 360 lira Hasan Akdoğan'a teslim edildi.

SULTANGAZİ'DE YERE DÜŞEN PARAYI BEBEK ARABASIYLA PERDELEYİP ALAN KARI KOCA YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE YERE DÜŞEN PARAYI BEBEK ARABASIYLA PERDELEYİP ALAN KARI KOCA YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE YERE DÜŞEN PARAYI BEBEK ARABASIYLA PERDELEYİP ALAN KARI KOCA YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE YERE DÜŞEN PARAYI BEBEK ARABASIYLA PERDELEYİP ALAN KARI KOCA YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı.
ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı.
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 405 bin 203 doza ulaştı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 405 bin 203 doza ulaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Ali Babacan Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli
Magazin Hande Erçel Sarp Akkaya Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SULTANGAZİ'DE YERE DÜŞEN PARAYI BEBEK ARABASIYLA PERDELEYİP ALAN KARI KOCA YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 12:39:01. #1.13#

title