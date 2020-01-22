Uyuyakalan minibüs sürücüsü park halindeki araçlara çarptı
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Uyuyakalan minibüs sürücüsü park halindeki araçlara çarptı

İstanbul Sultangazi'de direksiyon başında uyuyakaldığı öne sürülen servis şoförü, park halinde olan üç araca çarptı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

22.01.2020 08:47 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:51
Uyuyakalan minibüs sürücüsü park halindeki araçlara çarptı

'de direksiyon başında uyuduğu öne sürülen minibüs sürücüsü park halindeki araçlara çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz hafta Pazar günü saat 02.00 sıralarında Sultangazi 'nde meydana geldi. Seyir halinde olan bir yolcu minibüsünün sürücüsü, iddiaya göre direksiyon başında uyuyakaldı. Sürücüsünün uyuduğu araç kontrolden çıkarak, park halinde olan üç araca çarptı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde olan minibüsün park halindeki araçlara çarparak durduğu görülüyor.

APARTMAN SAKİNLERİ DIŞARI ÇIKTI

Çarpmanın etkisiyle direksiyon başında uyuyakaldığı öne sürülen minibüs şoförü araçtan iniyor. Kazanın yaşandığı sokakta bulunan apartman sakinlerinin ise duydukları sesler üzerine dışarı çıktıkları kameraya yansıyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Sultangazi'de uyuyakalan minibüs sürücüsü park halindeki araçlara çarptı
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