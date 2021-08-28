Son dakika haberi... Sultangazi'de polis ekipleri tarafından "şok uygulama" yapıldı
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Son dakika haberi... Sultangazi'de polis ekipleri tarafından "şok uygulama" yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Sultangazi'de polis ekipleri tarafından "şok uygulama" yapıldı Sultangazi'de çok sayıda polis ekibinin katılımıyla "şok uygulama" yapıldı.

Sultangazi'de polis ekipleri tarafından "şok uygulama" yapıldı

İSTANBUL - Sultangazi'de çok sayıda polis ekibinin katılımıyla "şok uygulama" yapıldı. Uygulamaya yıldırım, yunus ve devriye ekipleriyle güven timleri katıldı.

Sultangazi'de polis ekipleri tarafından geniş çaplı "şok uygulama" yapıldı. İlçenin farklı noktalarında saat 18.00 ile 23.00 arasında gerçekleştirilen denetimlere yıldırım, yunus, devriye ekipleriyle güven timleri katıldı. Uygulama noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak Genel Bilgi Toplama yapıldı. Durdurulan araçların içi ve bagajları da polis ekipleri tarafından didik didik arandı.

Son dakika haberi... Sultangazi'de polis ekipleri tarafından 'şok uygulama' yapıldı
Son dakika haberi... Sultangazi'de polis ekipleri tarafından 'şok uygulama' yapıldı
Son dakika haberi... Sultangazi'de polis ekipleri tarafından 'şok uygulama' yapıldı
Son dakika haberi... Sultangazi'de polis ekipleri tarafından 'şok uygulama' yapıldı
Son dakika haberi... Sultangazi'de polis ekipleri tarafından 'şok uygulama' yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan

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