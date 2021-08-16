SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI
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SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Eser Ertaş'a otomobil çarptı.

SULTANGAZİ'de yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Eser Ertaş'a otomobil çarptı. Ağır yaralanan Ertaş'ın yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı devam ederken, çocuğun teyzesi Fatoş Demir, Karşıdan karşıya geçerken vurmuş. Sonuna kadar arkasındayız davamızın. Yazıklar olsun. Şu an durumu stabil. Akciğerlerine kan dolmuş. 'Beyinde bir kanama var' dediler. Nefes alamıyor, makinalara bağlı dedi.

Olay, dün akşam Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, markette çalışan Eser Ertaş, sipariş götürmek için yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada seyir halindeki otomobil kırmızı ışıkta geçerek hızlı şekilde Ertaş'a çarptı. Ağır yaralanan Ertaş, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesine alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

KIRMIZI IŞIKTAN GEÇMİŞ VURMUŞ

Eser Ertaş'ın teyzesi Fatoş Demir, Ne olduğunu anlamadık. Kırmızı ışıktan geçmiş vurmuş. Çocuk karşıdan karşıya geçerken vurmuş. Sonuna kadar arkasındayız davamızın. Yazıklar olsun. Şu an durumu stabil. Akciğerlerine kan dolmuş. 'Beyinde bir kanama var' dediler. Nefes alamıyor, makinalara bağlı. Buradan nasıl elini kolunu sallaya sallaya geçiyor, nasıl böyle yapıyorlar çocukların canlarıyla oynuyorlar, insanların canlarıyla oynuyorlar, yazıklar olsun dedi.

YETKİLİLERDEN BİR ÇÖZÜM İSTİYORUZ

Caddede esnaf olan Abdullah Keser ise, Dün ikindi namazından sonra çocuk karşıya sipariş götürüp getirdikten sonra birisi arabayla hızlı geçerken çarpıyor. 'Kimisi demirlerin üstünden atladı' diyor, kimisi de 'Yoldan geçtikten sonra araba çarptı' diyor. Ama benim gördüğüm, vurduktan sonra üç metre uzağa fırlattı. Araç üç metre çocuğu havaya uçurdu ve yere düştü. Kafa üstü ve göğüs üstü düştüğü için kaburgaları kırıldı. Zaten ilk müdahaleyi biz yaptık. Ambulansı ve polisi aradık. Onlar geldiler. Ambulans aldı ve hastaneye kaldırdı. Ben ailesiyle görüştüm, 'Şuan kritik durumu devam ediyor bekliyoruz' dediler. Biz yetkililerden, buraya Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) istiyoruz. Çünkü burada sürekli kaza oluyor. ve İnsanlar burada ölüyor. Ben kendim kaç defa şahit oldum burada kaza yapanların yüzde 80-90'ı ölüyor. ya da sakat kalıyor. Yetkililerden bir çözüm istiyoruz. Buraya EDS kamera istiyoruz ifadelerini kullandı.

SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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