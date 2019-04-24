Maddi Zorluk Yaşayan Vatandaş, Otobüs Duraklarına "Satılık Böbrek" İlanı Astı

İstanbul Sultangazi'de bir vatandaş otobüs duraklarına satılık böbrek ilan yapıştırdı. Ekonomik zorluk yaşayan vatandaş, ilana telefon numarasını da yazdı.

"Acil satılık böbrek ve 0- negatif. Maddi zorluklar ve borçtan dolayı tek böbreğim satılıktır. Tüm tahlillerim yeni yapıldı" yazılı ilanın alt kısmında ise telefon numarası yer alıyor.

20 BİN TL'YE SATACAK

İlanı görenler şaşkınlık yaşıyor. Telefonla ulaşılan vatandaş, maddi durumunun kötü olduğundan dolayı böbreğini sattığını söyledi. Sultangazi'de bir parkta yattığını belirten vatandaş, böbreğini de 20 bin liraya sattığını ifade etti.

İşte o ilan;

Kaynak: DHA