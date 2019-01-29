İstanbul'da 15 Afgan, Ellerinde Sopalarla Pakistanlıları Aradı
İstanbul'da Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen, ellerinde sopalarla ara sokaklarda kendilerini gasp ettiklerini söyledikleri Pakistanlıları aradı.
İstanbul Sultangazi'de ellerinde sopalarla ara sokaklarda kendilerini gasp ettiklerini öne sürdükleri Pakistanlıları arayan Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen gözaltına alındı. 15 şüpheli, sınır dışı edilecek.
MAHALLELİ HEMEN POLİSİ ARADI
Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde dün akşam elleri sopalı kalabalık bir grubu gören mahalle sakinleri, polisi aradı. Elleri sopalı grubun mahallede sokak aralarında dolaşarak çevreyi rahatsız ettiği, başka bir grup ile kavga edeceği ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi buraya sevk edildi.
'GASPA UĞRADIK' İDDİASI
Polis, mahalle sakinlerini tedirgin eden 15 kişiyi Mimar Sinan Bulvarı'nda durdurdu. Pakistan uyruklu kişiler tarafından gaspa uğradıklarını iddia eden Afganlar polise, kendilerini gasp edenleri aradıklarını söyledi.
SINIR DIŞI EDİLECEKLER
Ekipler, yaptığı incelemede Afgan gruptan bazılarının ülkeye yasak yollarla girdiğini, bazılarının da oturma ve çalışma izni bulunmadığını belirledi. Afganistan uyruklu 15 şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.
-
TÜRKİYEYE BUNLARI SOKAN GEBERSİN NE İŞ LERİ VAR BURDA BUNLARIN SINIR MUHAFIZLARI NEREDE NE İŞ YAPAR LAN İŞSİZLERİ ÇAKALLARI NE HAKLA TÜRKİYEDE TOPLARSINIZ GİRMELERİNE İZİN VERİRSİİNİZ TÜRKİYENİN AHLİNE BAK YAZIKLAR OLSUNCevap Yaz Yayından Kaldır
-
memleket muz cumhuriyeti sanki kim kime dum duma .Avrupada bunu yapabilirlermi merak ediyorum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
biz Türkiye de yaşadığımızı zannediyoruz sanırım !!Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Bizim vahşilerimiz bize yetmiyor gibi bir de dışarıdan vahşi devşirdik. Kimi hindu kimi yamyam kimi bilmem ne belaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
hayaller rus alman, gerçekler pakistanlı afgan. pehCevap Yaz Yayından Kaldır