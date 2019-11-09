Sultangazi'de bir mevlitte verilen tavuklu pilavından 40 kişi zehirlendi

Sultangazi'de bir mevlitte verilen tavuklu pilavından 40 kişi zehirlendi

İstanbul Sultangazi'de bir mevlitte yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri öne sürülen 40 kişi hastanede tedavi altına alındı.

09.11.2019 23:08 | Son Güncelleme: 09.11.2019 23:08
Sultangazi'de bir mevlitte verilen tavuklu pilavından 40 kişi zehirlendi

'de mevlite gelenlere ikram edilen tavuklu pilavdan 40 kişi zehirlendi. Zehirlenenler karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvur ve bazı kişilerin mideleri yıkanıp serum bağlandı.

İddiaya göre, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir mevlitte katılan misafirlere tavuklu pilav ikram edildi.

40 KİŞİ HASTANELERE KOŞTU

Mevlitten bir süre sonra çoğu kadın 40 kişi karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Bazı hastaların midesi yıkanarak serum bağlandı. Hastaların hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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