Balkondan konser veren 19'luk gence polis sirenle eşlik etti Sultangazi'de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan 19 yaşındaki genç, evlerinin balkonundan komşularına mini konser verdi. Gitar sesini duyan yunus polisleri siren çalarak mahalledeki keyifli anlara eşlik etti.

İstanbul Sultangazi'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı bulunan 19 yaşındaki Muhammed Yuşa Kaynak, evinin balkonundan gitar çalarak komşularına mini konser verdi. Komşuların pencerelerden eşlik edip cep telefonu ile kayda aldığı o anlara, görevli yunus polisleri ise siren çalarak eşlik etti.

SİRENLE EŞLİK EDİP ALKIŞLADILAR

Sultangazi'de 20 ve altı yaş altı sokağa çıkma kapsamında olan 19 yaşındaki Muhammed Yuşa Kaynak, evlerinin balkonundan gitar çalarak şarkı söyledi. Komşuları, balkon ve pencerelere çıkarak konseri ilgiyle izledi. Komşuları, gence eşlik ederken, o anları cep telefonu kamerası ile görüntülediler. Devriye görevindeki yunus polis ekipleri, tesadüfen mini konserin verildiği sokaktan geçti. Gitarıyla komşularına mini konser veren gence polisler de siren çalarak destek verdi. Daha sonra genci alkışlayarak sokaktan ayrıldılar.

''KENDİMİZİ MOTİVE EDİYORUZ''

Muhammet Yuşa Kaynak, mini konseriyle ilgili olarak, "Aynı zamanda bize de moral oluyor. 20 yaş altı olduğum için ben 1,5 aydır evdeyim. Daha 19 yaşındayım. Biz de dışarı çıkamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Normalde çok gezen bir insanım. Her yere gidip oturan, gitar çalıp müzik söyleyen birisiyim. Ben de balkonda yapmaya karar verdim bunu. İnsanları eğlendirelim biraz. Ailemle balkonda oturuyoruz. Bu şekilde kendimizi motive ediyoruz. Bugünler elbet bir gün geçecek. İnşallah hep beraber sokağa çıkacağız. Her şey eskisi gibi olacak." dedi.

Kaynak: DHA