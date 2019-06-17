Sultangazi Belediye Başkanı mesajla duyurdu: Erdoğan İstanbul'da miting yapacak
Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, vatandaşlara SMS ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da miting yapacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin öncesinde Sultangazi'de yapacağı bir miting ile İstanbul halkı ile buluşacak.
Erdoğan'ın yapacağı mitingi Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, vatandaşa attığı davet mesajı ile duyurdu.
BELEDİYEDEN VATANDAŞA DAVET MESAJI
Dursun, belediye hesabından vatandaşlara şu mesajı gönderdi:
Saygıdeğer hemşehrilerim!
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran Salı günü saat 14:00'da Sultangazi Haseki Hastanesi önünde halkımızla buluşacaktır. Gelin hep birlikte bu heyecana ortak olalım.
TWITTER'DAN DA DUYURDU
Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting yapacağını Twitter hesabından da duyurdu.
İşte Başkan Dursun'un o mesajı;