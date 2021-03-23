Sultanbeyli'de "Şefkat Eli" ve "Sultanbeyli Yaşlılara Sahip Çıkıyor" projeleriyle yardımlar sürüyor

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı, pandemi sürecinde Darülaceze Vakfı ile birlikte yürüttüğü "Şefkat Eli" ve "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projeleri ile yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara yardımlarını sürdürüyor.

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı, pandemi sürecinde Darülaceze Vakfı ile birlikte yürüttüğü "Şefkat Eli" ve "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projeleri ile yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara yardımlarını sürdürüyor.

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı birlikte yürüttüğü "Şefkat Eli" ve "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projeleri ile koronavirüs salgını sürecinde yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara yardımda bulunuyor. Bu kapsamda; ihtiyaç sahiplerinin düzenli olarak evleri temizlenip dezenfekte edilirken, bazı evler boyanıp, tadilatları yapılıyor. Yemekleri hazırlanıp, gıda, temizlik seti ve maske ihtiyaçları karşılandı. Ayrıca doktor ve psikologlardan oluşan sağlık ekibi, pandemi sürecinde de yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda bilgilendirme yaptı.Pandemi sürecinde Darülaceze Vakfı'nın, 270 bin lira hibe desteği ile yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara 468 ev temizliği, kişisel bakım, sağlık ve tadilat hizmeti verildi; 50 kıyafet, 100 gıda paketi ve 650 temizlik seti ulaştırıldı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay yaptığı açıklamada Sosyal Devlet olmanın bilinciyle 2017'den bugüne kadar "Şefkat Eli" ve "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projeleri kapsamında toplam 641 bin Türk Lirası hibe destek aldıklarını ve bunları ilçede yaşayan kimsesiz, ihtiyaç sahibi, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlar için kullandıklarını belirtti. Kaymakam Kubilay, "İlçemizde yaşayan tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Devletimizin şefkat elini, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza bundan sonra da hissettirmeye edeceğiz. Yürüttüğümüz projelere desteklerinden dolayı başta İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olmak üzere Darülaceze Vakfı Başkanı Dr. Fatih R. Saraçoğlu ve Darülaceze Vakfı Yönetim Kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı