Sultan II. Mesud kimdir? (II. Gıyaseddin Mesud) Sultan 2. Mesut'un tarihteki yeri, hayatı ve biyografisi! Sultan Mesut hangi devletin sultanı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sultan II. Mesud kimdir? (II. Gıyaseddin Mesud) Sultan 2. Mesut'un tarihteki yeri, hayatı ve biyografisi! Sultan Mesut hangi devletin sultanı?

Sultan II. Mesud kimdir? (II. Gıyaseddin Mesud) Sultan 2. Mesut'un tarihteki yeri, hayatı ve biyografisi! Sultan Mesut hangi devletin sultanı?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Kuruluş Osman dizisinde yer alan Sultan Mesut, izleyiciler tarafından merak edildi. Peki Sultan 2. Mesut kimdir, hangi devletin sultanıdır? Sultan 2. Mesut'un gerçek ismi ne? Sultan 2. Mesut'un tarihteki yeri ve önemi! Sultan 2. Mesut'un hayatı ve biyografisi sizlerle.

Kuruluş Osman dizisine yeni oyuncu katıldı. Şener Savaş, Sultan Mesut karakterini canlandıracaktır. Peki, Sultan II. Mesud kimdir? (II. Gıyaseddin Mesud) Sultan 2. Mesut'un tarihteki yeri, hayatı ve biyografisi! Sultan Mesut hangi devletin sultanı?

SULTAN II. MESUD KİMDİR?

II. Gıyaseddin Mesud, (Gıyaseddin Mesud bin Keykavus, ö. 1308) Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. İzzeddin Keykavus'un oğludur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğolların egemenliği altında hüküm sürdüğü bu dönemde dört defa tahta çıkmış, her seferinde kardeşinin oğlu olan III. Alaeddin Keykubad'la yer değiştirmiştir. II. Gıyaseddin Mesud 1308'de Samsun'da öldüğünde Anadolu Selçuklu Devleti tamamen yıkıldı.

SULTAN I. MESUD KİMDİR?

I. Rükneddin Mesud (Rukn ed-Din Mes'ud) (1095 - 1156) en uzun süre hüküm sürmüş Türkiye Selçuklu Sultanı'dır.

Danişmendli Beyi olan kayınpederi Emir Gazi sayesinde Anadolu Selçuklu tahtına çıkmış, kardeşleri Arapşah, Şahinşah ve Tuğrul Arslan'dan kurtulup tahtını sağlamlaştırmıştır. Onun saltanatının Emir Gazi'nin ölümüne kadar olan döneminde devlet kısmen bağımsızlığını kaybetti; Danişmendliler'in uydusu haline geldi. Ancak Emir Gazi'nin ölümünden sonra izlediği siyaset sayesinde Mesud, Türkiye Selçuklularının Anadolu'daki üstünlüğünü yeniden kurmayı başardı. 1147'de II. Haçlı Seferine çıkan Haçlı ordusunu Dorileon Muharebesi'nde yenerek babası I. Kılıçarslan'ın 50 yıl önce aynı yerdeki yenilgisinin intikamını aldı.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Aykut Erdoğdu Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Burak Sergen Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Gomes Mesut Özil Gökhan Töre Ünal Karaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sultan II. Mesud kimdir? (II. Gıyaseddin Mesud) Sultan 2. Mesut'un tarihteki yeri, hayatı ve biyografisi! Sultan Mesut hangi devletin sultanı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 22:46:06. #1.15#

title