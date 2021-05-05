Sultan II. Mesud kimdir? (II. Gıyaseddin Mesud) Sultan 2. Mesut'un tarihteki yeri, hayatı ve biyografisi! Sultan Mesut hangi devletin sultanı?

Kuruluş Osman dizisinde yer alan Sultan Mesut, izleyiciler tarafından merak edildi. Peki Sultan 2. Mesut kimdir, hangi devletin sultanıdır? Sultan 2. Mesut'un gerçek ismi ne? Sultan 2. Mesut'un tarihteki yeri ve önemi! Sultan 2. Mesut'un hayatı ve biyografisi sizlerle.

Kuruluş Osman dizisine yeni oyuncu katıldı. Şener Savaş, Sultan Mesut karakterini canlandıracaktır. Peki, Sultan II. Mesud kimdir? (II. Gıyaseddin Mesud) Sultan 2. Mesut'un tarihteki yeri, hayatı ve biyografisi! Sultan Mesut hangi devletin sultanı?

SULTAN II. MESUD KİMDİR?

II. Gıyaseddin Mesud, (Gıyaseddin Mesud bin Keykavus, ö. 1308) Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. İzzeddin Keykavus'un oğludur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğolların egemenliği altında hüküm sürdüğü bu dönemde dört defa tahta çıkmış, her seferinde kardeşinin oğlu olan III. Alaeddin Keykubad'la yer değiştirmiştir. II. Gıyaseddin Mesud 1308'de Samsun'da öldüğünde Anadolu Selçuklu Devleti tamamen yıkıldı.

SULTAN I. MESUD KİMDİR?

I. Rükneddin Mesud (Rukn ed-Din Mes'ud) (1095 - 1156) en uzun süre hüküm sürmüş Türkiye Selçuklu Sultanı'dır.

Danişmendli Beyi olan kayınpederi Emir Gazi sayesinde Anadolu Selçuklu tahtına çıkmış, kardeşleri Arapşah, Şahinşah ve Tuğrul Arslan'dan kurtulup tahtını sağlamlaştırmıştır. Onun saltanatının Emir Gazi'nin ölümüne kadar olan döneminde devlet kısmen bağımsızlığını kaybetti; Danişmendliler'in uydusu haline geldi. Ancak Emir Gazi'nin ölümünden sonra izlediği siyaset sayesinde Mesud, Türkiye Selçuklularının Anadolu'daki üstünlüğünü yeniden kurmayı başardı. 1147'de II. Haçlı Seferine çıkan Haçlı ordusunu Dorileon Muharebesi'nde yenerek babası I. Kılıçarslan'ın 50 yıl önce aynı yerdeki yenilgisinin intikamını aldı.