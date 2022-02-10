Sultan Abdülhamid Han Sergisi Dualarla Açıldı

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - Dualarla açılan sergide, 34 yaşında 34. Osmanlı Padişahı olarak tahta çıkmış ve devletin en buhranlı döneminde akıllıca yürüttüğü politika sayesinde 33 yıl devleti yönetmeyi başaran Ulu Hakan'ın döneminde yapılanlar fotoğraf ve belgelerle anlatılıyor.

İnegöl Belediyesi, Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği iş birliğinde bu yıl vefatının 104'üncü yılı olan 34. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamid Han anısına fotoğraf sergisi düzenledi. 34 yaşında padişah olan ve 33 yıl boyunca en buhranlı dönemde akıllıca yürüttüğü politikalar sayesinde Devlet-i Aliyye-i Osmaniye'nin en önemli sultanlarından olan Abdülhamid Han'ın dönemini anlatan sergide, 161 fotoğraf ile Osmanlıca belge ve kartpostallar yer alıyor.

3 KITANIN HÜKÜMDAI, SULTAN ABDÜLHAMİD HAN

İnegöl Kent Müzesinde 10 Mart tarihine kadar 1 ay süreyle açık kalacak serginin açılışı, bugün 14.00'da gerçekleştirildi. Aynı zamanda dijital platformlar üzerinden https://dijitalkitap.inegol.bel.tr/ adresinden de yayınlanan serginin açılışı, Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı'nın konuşması ile başladı. Abdülhamid Han'ın 3 kıtanın hükümdarı olduğunu ifade eden Yazıcı, "Dünyanın son evrensel hükümdarı Sultan Abdülhamid Han'ın bugün 104'üncü ölüm yıldönümü. Bizler de İnegöl Belediyesi ile birlikte Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği olarak onun hatıratını yaşatmak adına bir sergi düzenledik. Sultan Abdülhamid Han 3 kıtanın hükümdarı. Devletin en sıkıntılı döneminde 33 yıl boyunca ülkeyi idare eden, ülkenin imarına katkı sunan, sosyal hayatı ve ekonomik hayatına katkı sunan devrin en önemli siyasi padişahı" dedi.

"ABDÜLHAMİD HAN'IN YAPTIKLARININ İYİ ANLATILMASI VE BİLİNMESİNİ İSTİYORUZ"

En büyük isteklerinin Abdülhamid Han'ın iyi bilinmesi ve iyi hatırlanması olduğuna dikkat çeken Yazıcı, şöyle konuştu: "2018 yılında İnegöl'de kurduk derneğimiz. Türkiye'de kurulan ilk dernektir Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği. Bizler milli tarih şuurunun mektebi olması yolunda ilerleyen, milli tarih şuurunu gelecek kuşaklara aktarmak adına ilerleyen, Kuvayi Milliye ruhuyla ilerleyen, biliyorsunuz misakı millinin de 102'nci yılı 17 Şubat'ta. Bu ruhla hareket eden bir topluluğuz. İnegöl olması da çok güzel çünkü Ertuğrul Alayı bu coğrafyada kurulmuştur. Ertuğrul Alayı, o dönem padişahı koruyan en yakın koruma birliğidir.Söğüt ve Domaniç denir hep ama bugün ifade edelim, İnegöl'de bu coğrafyalar arasında. O dönemde padişahı koruyan bir kitle buradan gitmiştir. Vatan için şehit olan atalarımızın bizlere bıraktığı miras olan vatan sevgisi, aslında en büyük gücümüz. 2200 yıllık devlet geleneğinin temsilcileriyiz. En büyük isteğimiz de Sultan Abdülhamid Han'ın iyi hatırlanması. Yıllarca kızıl sultan olarak anlattılar. Onun yaptıklarının, devlet adamlığının iyi anlatılması ve bilinmesini istiyoruz. Özellikle siyasilerin ve mülki amirlerin o dönemi çok iyi okuması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok sıkıntılı bir dönem. Bugün de bizleri yalnız bırakmayan, aramızda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum."

KIYMETLİ BİR SERGİ

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ise çok kıymetli bir serginin açılışı için bir araya geldiklerini ifade ederek; "Abdülhamid Han, sözün bittiği nokta. Ulu hakan, ulu önder ve bizlere maalesef tarih kitaplarında dilimizin varmadığı kelimelerle öğretilen, fakat bugün çok şükür gerçek değerini görmeye başlayan 34'üncü Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamid Han'ın 104'üncü vefat yıl dönümünde bir aradayız. Sultan Abdülhamid Han Derneği ile belediyemiz iş birliğinde açtığımız sergi çok kıymetli. Kent Müzemizde 1 ay süreyle 10 Mart'a kadar açık kalacak bu sergi. 161 fotoğraf, Osmanlıca belgeler ve kartpostallar yer alıyor. Aynı zamanda müzemizde açılan 145'inci sergimiz bu. 34 yaşında padişah olup 33 yıl Osmanlı Devleti'ni yöneten bir padişah. Kendisi döneminde şehrimizde yapılan pek çok eser de halen hizmet vermekte. Katılan herkese teşekkür ediyorum, sergimizin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrası Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla yapılan kurdele kesimi ile serginin açılışı gerçekleştirildi. Ardından 161 eserin yer aldığı sergi gezilerek incelendi.

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